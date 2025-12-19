Победившая рак женщина раскрыла неочевидные факты о лечении

Жительница Великобритании, успешно победившая рак щитовидной железы, раскрыла неочевидные факты о лечении. Ее цитирует Daily Mail.

По словам 35-летней Кэти Томбс, она узнала о диагнозе благодаря тому, что решила прыгнуть с парашютом. Во время приземления она случайно травмировала руку, поэтому пошла к врачу, который отправил ее на МРТ позвоночника. Во время процедуры сотрудники допустили ошибку, из-за которой в поле их зрения попала шея и опухоль на ней. Женщина добавила, что, узнав о диагнозе, испугалась и немного поплакала, но не была в ужасе.

«Я знала, что была в надежных руках и сразу перешла в режим планирования: искала жилье, назначала встречи. Все происходило так быстро, что у меня не было времени бояться», — рассказывает британка.

Еще одним неочевидным, но важным правилом при лечении рака она назвала принцип «не читать в интернете ничего о своей болезни». Томбс пояснила, что в статьях дана обобщенная информация, которая зачастую не отражает ситуацию каждого отдельного человека. К тому же, по ее словам, ей очень не хотелось ассоциировать себя с цифрами в статистике.

Наконец, женщина посоветовала во время терапии не стесняться просить поддержки у окружающих. По ее словам, день, когда она узнала о болезни, должен был стать ее последним рабочим днем. Тем не менее она рассказала руководству о своей ситуации и в этот же день ее вновь приняли на работу, что помогло ей сохранить страховку и облегчить лечение. Томбс утверждает, что лечение, которое она прошла, оказалось эффективным, и уже восемь лет у нее нет признаков рака.

