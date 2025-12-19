Медики спасли подростка с переломом шейных позвонков

В ДГКБ святого Владимира в Восточном округе врачи прооперировали мальчика, получившего тяжёлую травму. Об этом сообщили в телеграм-канале столичного Департамента здравоохранения.

Подросток упал с велосипеда, почувствовал боль в шее и потерял чувствительность в руке от локтя до кончиков пальцев.

Обследование показало, что у пострадавшего закрытый перелом двух шейных позвонков и много других повреждений в шейном отделе.

«Пациенту требовалась срочная операция с целью удаления отломка и фиксации шейных позвонков, чтобы не допустить дальнейшего смещения и травматизации спинного мозга. Мы провели операцию по удалению поврежденного диска и отломка, зафиксировали позвонки пластиной», — рассказал заведующий отделением нейрохирургии Сергей Горчаков.

Сейчас подростка уже выписали.