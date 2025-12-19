Врачи спасли пожилую пациентку со злокачественным образованием в легком

Врачи Сургута спасли жизнь пожилой пациентке с онкологией в легком. Специалистам удалось выявить очаговое образование у женщины после обследования грудной клетки. Как сообщил директор югорского депздрава Роман Паськов, после проведенной биопсии медики диагностировали у женщины локализованный рак верхней доли правого легкого.

Первоначально врачи планировали провести удаление пораженного участка через небольшие разрезы. Однако во время хирургического вмешательства обнаружились кальцинированные лимфоузлы, имеющие высокую плотность и затрудняющие безопасное наблюдение за сосудами и бронхами.

Специалистами было принято решение провести открытую операцию, которая позволила удалить пораженные ткани без риска для пациента. В настоящее время югорчанка проходит процесс восстановления и готовится к выписке.

