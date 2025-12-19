Женщине удалили опухоль весом свыше десяти килограммов

В хирургическое отделение Орехово-Зуевской больницы поступила 59-летняя пациентка с болью в животе. По данным пресс-службы областного Минздрава, у нее была выявлена многокамерная киста яичника диаметром 33 сантиметра и более 10 килограммов.

Опухоль плотно срослась с участком кишечника, заполнила собой почти всю брюшную полость и малый таз. Как выяснилось, женщина годами ходила с ней и привыкала к дискомфорту, будучи уверенной, что живот растет и болит из-за возраста, лишнего веса и проблем с желудочно-кишечным трактом.

Команда гинекологического отделения провела двухчасовую операцию и успешно удалила кисту без осложнений. После проведенного лечения пациентка чувствует себя хорошо и готовится к выписке из больницы. Врачи напомнили, что всем женщинам даже при отсутствии жалоб необходимо посещать гинеколога раз в год.