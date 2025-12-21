Можно ли заболеть гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно

Одновременная заболеваемость гриппом и ОРВИ встречается редко, однако возможна. Об этом сообщил ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней у детей Института материнства и детства Пироговского Университета Иван Коновалов.

© РИА Новости

«Коинфекция — очень редкий, но встречающийся процесс. Как правило, иммунный ответ на заражение одним возбудителем блокирует возможность инфицироваться другим патогеном», — сказал он, отвечая на вопрос, возможно ли заразиться гонконгским гриппом и ОРВИ одновременно.

По словам Коновалова, окончательный ответ на вопрос о заболеваемости гонконгским гриппом и его летальности можно дать только после окончания эпидемического сезона.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А (H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой — 1,8%.