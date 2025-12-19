Что делается в России для борьбы с диабетом

В Москве в Национальном медицинском исследовательском центре эндокринологии имени академика Дедова прошла стратегическая встреча сенаторов, врачей и чиновников. Главная тема - как остановить рост диабета в стране. Заболевание уже называют неинфекционной пандемией XXI века.

Что уже работает: цифры и технологии

Заместитель министра здравоохранения РФ Евгений Камкин подвел первые итоги федерального проекта "Борьба с сахарным диабетом":

По всей стране работают более 2200 "Школ для пациентов с диабетом", где людей учат управлять заболеванием.

Системами непрерывного мониторинга глюкозы (СНМГ) - маленькими датчиками, которые избавляют от постоянных уколов, - обеспечены 63,1 тыс. детей (в 2024 году было 58,1 тыс.) и более 59 тыс. беременных женщин с диабетом.

В диспансеризацию включен ключевой анализ на гликированный гемоглобин - главный показатель контроля диабета.

Главное - профилактика и ранняя диагностика

Председатель Совета по региональному здравоохранению при Совете Федерации, сенатор Инна Святенко, которая вела заседание, объяснила задачу:

"Цель заседания - проанализировать ситуацию с диабетом, преддиабетом и ожирением в России и создать платформу для мер ранней диагностики и профилактики. Итогом этой работы должна стать опережающая стратегия действий".

Почему диабет наступает?

Главная проблема - диабет второго типа люди "зарабатывают" себе сами, если не следят за питанием и физической активностью.

"Сахарный диабет 2 типа - это результат неправильного образа жизни, избыточного питания и веса, ожирения. Результат некой расслабленности человека в своей повседневной жизни", - сказала директор Центра эндокринологии, академик РАН Наталья Мокрышева.

Особую тревогу вызывает ситуация с детьми: "Выросло количество случаев ожирения в детском возрасте: среди мальчиков - в 5 раз, среди девочек - в 3 раза", - подчеркнула Мокрышева.

Наука в помощь: нейросети и точная диагностика

Центр эндокринологии много делает для более широкого внедрения профилактических мер, улучшения диагностики диабета и связанных с ним осложнений. На встрече специалисты представили новейшие разработки и технологии:

Нейросеть для диагностики поражения глаз (ретинопатии) у пациентов с диабетом. Она анализирует снимки глазного дна и помогает вовремя начать лечение.

Система поддержки врачей для расчета доз инсулина детям с диабетом 1 типа, использующим датчики мониторинга глюкозы.

Молекулярная диагностика, которая позволяет точно определять редкие формы диабета (LADA, MODY), раньше часто ошибочно принимаемые за другие типы.

На какую поддержку имеют право семьи с детьми с диабетом 1 типа

"С 2019 года статус "ребенок-инвалид" при диабете присваивается без переосвидетельствования до 18 лет. Это важный шаг, снимающий лишнюю нагрузку с семей", - отметила Наталья Мокрышева.

Госпрограмма обеспечивает всех детей с диабетом 1 типа инсулиновыми помпами, облегчающими контроль за заболеванием, а с 2023 года - и датчиками СНМГ. Ежегодно помпы устанавливают или меняют у 5-5,2 тыс. детей. На это, включая и лекарства, выделяется около 15 млрд рублей в год.

Что дальше?