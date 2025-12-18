В России перепрофилируют роддома

В современной России все чаще можно наблюдать процесс изменения функционального назначения родильных домов. Они преобразуются в так называемые ургентные родильные отделения, где помощь при родах оказывается исключительно в ситуациях, требующих немедленного вмешательства.

Представители системы здравоохранения РФ объясняют такую трансформацию уменьшением числа родов, экономической неэффективностью работы таких учреждений и возросшими рисками для рожениц, связанными с уменьшением практического опыта у медицинского персонала.

Руководство страны полагает, что преобразование обычных роддомов в ургентные центры позволит повысить безопасность и обеспечит более эффективную организацию родовспоможения. В основе данной политики лежит принцип концентрации ресурсов: «лучше иметь один, но хорошо оснащенный и укомплектованный кадрами роддом».

Однако такая реорганизация увеличивает вероятность возникновения ситуаций, когда роды начинаются в дороге, особенно для жительниц отдаленных населенных пунктов, которые могут не успеть своевременно добраться до медицинского учреждения.

Главный специалист Минздрава России по акушерству, Владимир Климов, в интервью изданию Е1 отметил: «При поступлении беременной в медицинское учреждение первичного звена, необходимая помощь осуществляется при поддержке специалистов перинатального центра, в том числе посредством телемедицинских консультаций».

В Республике Алтай частные клиники больше не делают аборты. Ранее сообщалось, что в Новосибирской области тоже хотят добиться серьезного ограничения права на аборт.