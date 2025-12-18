Врачи успешно удалили пациенту опухоль из верхнего носового хода

Врачи Ступинской больницы успешно удалили пенсионеру опухоль из верхнего носового хода у основания черепа. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В Ступинскую больницу обратился 69-летний мужчина с жалобами на хронический риносинусит и заложенность носа. Для лечения пациенту была назначена операция, при подготовке к которой, во время компьютерной томографии придаточных пазух носа, врачи обнаружили 20 мм новообразование – остеому – доброкачественную опухоль из костной ткани», – говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что остеома располагалась в верхнем носовом ходе у основания черепа, поэтому требовалась особая аккуратность.

«Неосторожные действия могли вызвать серьезные осложнения – ликворею, «утечку» спинномозговой жидкости, которая обычно защищает и питает мозг и спинной мозг. Чтобы обеспечить хирургический доступ, мы выполнили полисинусотомию – операцию по вскрытию и очищению воспаленных пазух носа от гноя и слизи. А после успешно удалили новообразование. Оставлять остеому такого размера было нельзя: ее дальнейшее прорастание в полость черепа могло создать угрозу для жизни», – приводятся в сообщении слова заведующего отоларингологическим отделением Сергея Шаркова.

В ведомстве отметили, что операция прошла без осложнений. После лечения пациент выписан домой.