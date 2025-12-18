Названы болезни, которые могут выдавать себя за цистит

У некоторых пациентов симптомы, похожие на цистит, могут быть вызваны психосоматикой, повреждением нерва, гинекологическими проблемами или опухолью, рассказал в интервью «Газете.Ru» врач-уролог высшей категории Сергей Королев.

«Иногда проблему может решить только психиатр. Сначала пациент, чаще женщина, проходит полное обследование. Анализы и исследования не выявляют никаких патологий. Это состояние называется цисталгией — боль в мочевом пузыре без воспалительных изменений. В таком случае проблема, скорее всего, связана с психическим состоянием пациента. Иногда причина боли — повреждение нерва в области мочевого пузыря. В этих случаях лечением занимается либо психиатр, либо невролог», — рассказал врач.

Кроме того, иногда симптомы, похожие на цистит, могут давать гинекологические проблемы, например дисбактериоз влагалища или молочница. Также на цистит могут быть похожи опухоли мочевого пузыря.