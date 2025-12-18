В Приморье появится центр медицинской реабилитации для детей

Создание современного центра медицинской реабилитации для детей планируется в Приморском крае в 2026 году. Об этом сообщили в пресс-службе правительства края.

"В Приморье на 2026 год планируется создание современного центра медицинской реабилитации для детей. Для этого будет отремонтировано здание Краевой детской клинической больницы №1 во Владивостоке. На эти цели предусмотрено 276 миллионов рублей", - говорится в сообщении.

Там отметили, что центр будет оказывать специализированную помощь приморским детям с тяжелыми и сложными заболеваниями в условиях круглосуточного и дневного стационара. Ежегодно центр сможет обслуживать более 4 тыс. детей, в том числе - около 800 пациентов по профилю онкология и онкогематология.

В структуре центра предусмотрены 30 коек круглосуточного стационара, отделение дневного стационара, палата реанимации и интенсивной терапии, а также отделение амбулаторной помощи.