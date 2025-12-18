Какие услуги будут доступны россиянам по ОМС в 2026 году

Со следующего года по системе ОМС россияне смогут получать больше медуслуг, включая новые виды диспансеризации и терапии. Расширение списка услуг направлено на выявление сердечно-сосудистых, онкологических и других болезней, заявила доцент кафедры корпоративных финансов и корпоративного управления Финансового университета при правительстве РФ Ольга Борисова.

Она отметила, что при диспансеризации пациенты смогут получать дополнительные анализы и скрининги, к примеру, анализ на ВИЧ и жидкостную цитологию шейки матки для женщин репродуктивного возраста.

Борисова в беседе с «Известиями» добавила, что с 1 марта 2026-го больные смогут получать терапию с использованием новых препаратов, среди которых габалентин и баклофен.

Будет расширен перечень мероприятий по вакцинации и диспансерному наблюдению хронических больных.

По словам эксперта, бесплатно можно будет получить высокотехнологичную помощь, включая фотодинамическую терапию при раке мочевого пузыря, аутопластику свободным лоскутом конъюнктивы и лапароскопию желудка.

Сроки ожидания медпомощи останутся прежними, но могут отличаться по регионам. Специализированная помощь предоставляется до двух недель, исследования и консультации — до семи дней, плановая госпитализация — до месяца, неотложная помощь — до двух часов, уточнила Борисова.

