В РФ провели первые операции по вживлению протезов напрямую в костную ткань

Компания "Моторика" совместно с Национальным медицинским исследовательским центром (НМИЦ) им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ и Научно-исследовательским институтом скорой помощи (НИИ СП) им. Н. В. Склифосовского выполнила первые в России операции по вживлению протеза непосредственно в костную ткань. Об этом сообщили ТАСС в компании.

"Компания "Моторика" совместно с НМИЦ им. Р. Р. Вредена Минздрава РФ и НИИ СП им. Склифосовского выполнила первые в стране хирургические операции по остеоинтегративному [метод протезирования напрямую в костную ткань через титановый имплантат] экзопротезированию голени и бедра в рамках клинической апробации. Весь комплекс работ реализуется на полностью отечественной технологической базе - от инженерной разработки и производства имплантатов до хирургической операции и последующего протезирования и реабилитации пациентов. В центре Вредена установку титанового имплантата в костную ткань голени выполнили хирурги-ортопеды", - говорится в сообщении.

Следующим шагом станет внедрение технологии в медицинскую практику по всей России. "Моторика" планирует развивать сотрудничество с ведущими медицинскими центрами, профильными вузами и научными организациями.