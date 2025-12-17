Хирурги спасли женщину с переломом бедренной кости и риском тромбоза

Для дальнейшего лечения женщину доставили в Киров.

В Кильмезскую ЦРБ в декабре поступила 70-летняя жительница района с переломом нижней трети бедренной кости со смещением отломков. Ситуация осложнялась тем, что у пациентки проведено эндопротезирвоание коленного сустава. У таких пациентов при данных видах травм значительно возрастает риск тромбоэмболии легочной артерии.

Специалисты ЦРБ провели в условиях хирургического отделения профилактику ТЭЛА.

Учитывая сложность перелома, параллельно заведующим хирургическим отделением, врачом-хирургом Вахапом Гильмуллиным организована консультация по линии санавиации с Центром травматологии об организации оперативного лечения. В Кильмезскую ЦРБ был направлен вертолет санавиации, который благополучно доставил женщину для лечения в Киров.