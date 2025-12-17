Подмосковные врачи спасли девочку с тяжелым поражением кожи и слизистых оболочек

Врачи детского научно-клинического центра имени Рошаля спасли 10-летнюю девочку с тяжелым поражением кожи и слизистых оболочек. Об этом сообщила пресс-служба министерства здравоохранения Московской области.

«В детский научно-клинический центр имени Рошаля была экстренно доставлена 10-летняя девочка с тяжелейшим поражением кожи и слизистых. После приема противовирусного препарата от ветряной оспы у пациентки по всему телу появились крупные пузыри, кожа начала отслаиваться, поднялась температура до 39 градусов», – говорится в сообщении.

В пресс-службе рассказали, что врачи диагностировали состояние, которое могло закончиться летальным исходом.

«Врачи центра диагностировали редкое жизнеугрожающее состояние – синдром Стивенса-Джонсона, представляющий собой тяжелую аллергическую реакцию, которая развивается в кратчайшие сроки и может привести к летальному исходу», – отметили в министерстве.

В ведомстве уточнили, что в данном случае имела место индивидуальная непредсказуемая лекарственная реакция на фоне вирусной инфекции.

«Запустился системный иммунный процесс с поражением кожи и слизистых. Мы экстренно начали консервативную терапию: гормональное лечение, антибактериальную защиту, инфузионную поддержку и специализированный уход за кожей», – приводятся в сообщении слова заведующей инфекционным отделением Маргариты Велиадзе.

Как уточнили в пресс-службе, в настоящее время пациентку выписали домой на амбулаторное лечение.