Врачи спасли мальчика, повредившего шею при падении с велосипеда

Врачи детской городской клинической больницы (ДГКБ) святого Владимира спасли мальчика, который повредил шею и потерял чувствительность в руке после падения с велосипеда. Об этом сообщается в Telegram-канале столичного департамента здравоохранения.

«Пациента доставили на скорой в ДГКБ святого Владимира после жесткого падения с велосипеда. Подросток почувствовал боль в области шеи и потерял чувствительность в руке от локтя и до кончиков пальцев», – говорится в сообщении.

Уточняется, что после обследования у ребенка выявили множественные повреждения.

«Как выяснилось после обследования, у ребенка был закрытый перелом шейных позвонков С6-С7, разрыв диска с миграцией фрагмента диска за тело позвонка, с компрессией спинного мозга, гематома, протрузия С5-С6, а также повреждены паравертебральные мягкие ткани на уровне С2-С3 и межостистые связки на уровне С4-С7. Пациенту требовалась срочная операция с целью удаления отломка и фиксации шейных позвонков, чтобы не допустить дальнейшего смещения и травматизации спинного мозга. Мы провели операцию по удалению поврежденного диска и отломка, зафиксировали позвонки пластиной», – цитируют в сообщении заведующего отделением нейрохирургии Сергея Горчакова.

Отмечается, что послеоперационный период прошел хорошо, пациента уже выписали домой.