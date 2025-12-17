В Подмосковье девочку госпитализировали после приема противовирусного

В Подмосковье ребенок принял противовирусный препарат и попал в больницу в критическом состоянии. Об этом сообщает Baza.

По данным Telegram-канала, школьница приняла противовирусное от оспы. После этого у нее поднялась и держалась температура 39 градусов, на коже появились язвы, покров стал отслаиваться.

«Оказалось, что у девочки индивидуальная непереносимость препарата, из-за которой возник редкий и опасный синдром Стивенса-Джонсона», – сообщается в публикации.

Специалисты экстренно провели терапию, которая помогла маленькой пациентке выжить. У медиков ушло более восьми дней на то, чтобы стабилизировать состояние девочки.

До этого в Москве мужчина перенес инфаркт из-за серьезной реакции на свинину. У пациента была аллергия на этот продукт, но как правило она проявлялась в виде крапивницы. Однако на этот раз реакция была более сильной, но врачи смогли спасти пациента.