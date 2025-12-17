Почему слухи о гонконгском гриппе преувеличены

В соцсетях и СМИ активно обсуждают "гонконгский грипп", создавая впечатление повышенной угрозы. Однако инфекционисты спешат успокоить: речь идет об известном сезонном штамме, а не о новой страшной болезни.

Яркое название "гонконгский" связано лишь с местом, где штамм A/H3N2 был впервые выделен еще в 1968 году. С тех пор он "прижился" в популяции и ежегодно обновляется, но до сих пор не становился от этого опаснее. "Этот грипп мы наблюдали и в прошлом году, и в этом он протекает не страшнее прошлогоднего. Мы видим классическую картину сезонного гриппа", - сказал замдиректора ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Александр Горелов.

"Вирус гриппа очень изменчив, каждый сезон появляются обновленные варианты, которые немного отличаются от прежних. Однако фундаментально путь передачи и скорость распространения остаются прежними, хотя окончательно судить об этом можно будет уже в конце эпидсезона", - отмечает профессор кафедры инфекционных болезней и эпидемиологии ИКМ Пироговского университета Мурад Шахмарданов.

А его коллега доцент Ольга Зыкова подтверждает: протекает "гонконгский" грипп примерно так же, как и при заражении другими штаммами вируса гриппа А. Тем не менее и тяжелое течение, и осложнения возможны, поскольку любой грипп - опасное заболевание, сильно бьющее по иммунитету.

Отличить грипп от банального ОРВИ можно по резкому началу, состояние ухудшается за считаные часы. Обычные симптомы: высокая температура, ломота в теле, головная боль, кашель.

Картина заболеваемости различается по регионам: где-то вирус идет в рост, а в Москве, например, пик уже пройден.

Как правило, в новогодние каникулы заболеваемость резко идет на убыль - из-за длинных выходных люди меньше ездят в транспорте.