Девушка с третьей стадией рака полгода скрывала первый сигнал болезни

24-летняя девушка несколько месяцев не могла добраться до врачей, хотя ощущала очень тревожные симптомы со стороны кишечника.

© Российская Газета

Как рассказала Пейдж Зайферт из Колорадо, она упорно не обращала внимание на два симптома. Первый сигнал - это непонятные боли в животе, которые сопровождались постоянной усталостью. Девушка вела активный образ жизни, часто ездила на велосипеде и связывала дискомфорт с тренировками. Затем она начала замечать появление крови при походе в туалет.

Спустя полгода она все же обратилась к врачу. Специалист оцепенел, услышав про симптомы Пейдж, которые она скрывала месяцами. У американки обнаружили запущенный рак кишечника на третьей стадии. Диагноз ей поставили после колоноскопии.

"Во время процедуры врач сразу же обнаружил опухоль. Такую, что у него не оставалось сомнений, что это рак. Это был худший сценарий. У меня сразу же возникла мысль, неужели я умру. Это ужасное чувство. Рак распространился за пределы кишечника, это означало, что его будет сложнее лечить", - поделилась американка с Daily Mail.

Девушка прошла 12 курсов изнурительной химиотерапии, пережила операцию и сейчас предварительно находится в ремиссии.

Комментируя материал о заболевании Пейдж на сайте издания, пользователи (в основном из Европы) пожаловались, что врачи часто "отмахиваются" от молодых пациентов, говорят, что в 20-30 лет человек "слишком молод для рака".

"У меня все симптомы, и даже больше. Жду колоноскопию с мая... Ну ничего не поделаешь", - пишет пользователь из Хельсинки.

"Еще один так называемый врач отмахивается от пациента, заявляя, что тот "слишком молод" для рака. Этих шарлатанов нужно арестовать и лишить лицензии. Никакого "слишком молодого" не бывает", - заявила комментатор из Великобритании.

Также некоторые пользователи признались, что испытывают страх перед колоноскопией, поэтому, мучаясь от проблем с кишечником, не идут на обследование.