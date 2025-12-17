Девушка с третьей стадией рака полгода скрывала первый сигнал болезни

Врач оцепенел: Девушка с 3-й стадией рака полгода скрывала первый сигнал болезни
24-летняя девушка несколько месяцев не могла добраться до врачей, хотя ощущала очень тревожные симптомы со стороны кишечника.
Как рассказала Пейдж Зайферт из Колорадо, она упорно не обращала внимание на два симптома. Первый сигнал - это непонятные боли в животе, которые сопровождались постоянной усталостью. Девушка вела активный образ жизни, часто ездила на велосипеде и связывала дискомфорт с тренировками. Затем она начала замечать появление крови при походе в туалет.
Спустя полгода она все же обратилась к врачу. Специалист оцепенел, услышав про симптомы Пейдж, которые она скрывала месяцами. У американки обнаружили запущенный рак кишечника на третьей стадии. Диагноз ей поставили после колоноскопии.
"Во время процедуры врач сразу же обнаружил опухоль. Такую, что у него не оставалось сомнений, что это рак. Это был худший сценарий. У меня сразу же возникла мысль, неужели я умру. Это ужасное чувство. Рак распространился за пределы кишечника, это означало, что его будет сложнее лечить", - поделилась американка с Daily Mail.
Девушка прошла 12 курсов изнурительной химиотерапии, пережила операцию и сейчас предварительно находится в ремиссии.
Комментируя материал о заболевании Пейдж на сайте издания, пользователи (в основном из Европы) пожаловались, что врачи часто "отмахиваются" от молодых пациентов, говорят, что в 20-30 лет человек "слишком молод для рака".
"У меня все симптомы, и даже больше. Жду колоноскопию с мая... Ну ничего не поделаешь", - пишет пользователь из Хельсинки.
"Еще один так называемый врач отмахивается от пациента, заявляя, что тот "слишком молод" для рака. Этих шарлатанов нужно арестовать и лишить лицензии. Никакого "слишком молодого" не бывает", - заявила комментатор из Великобритании.
Также некоторые пользователи признались, что испытывают страх перед колоноскопией, поэтому, мучаясь от проблем с кишечником, не идут на обследование.