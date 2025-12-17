Может ли грипп измениться и стать более опасным и заразным

Вирус гриппа в будущем может изменить свою структуру, что приведет к тому, что он станет более опасным и контагиозным для человека. Об этом сообщила ТАСС доктор медицинских наук, врач-инфекционист, вирусолог Елена Малинникова.

"Так называемый штамм "гонконгский" - это грипп типа А(H3N2), этот вирус к нам пришел в 1968 году и до сих пор активно циркулирует. Вирус гриппа очень изменчив, по своей структуре он может сильно измениться. Для этого должен произойти так называемый "антигенный сдвиг", когда вирус станет более опасным, более контагиозным. И действительно, сегодня мы видим, как вирусы преодолевают межвидовой барьер, изменяясь, и при этом изменяется та структура, которая может отвечать за заразность", - сказала она.

Врач уточнила, что вирус гриппа сегодня выходит на первые рубежи после пандемии, он стал активнее и больше поражать население. При этом страдают прежде всего дети, пожилые и люди с хроническими заболеваниями. Вирус A(H3N2) не только преобладает в общей структуре других гриппов, циркулирующих на текущий момент в РФ, но и вызывает достаточно тяжелое течение у людей из групп риска.

"Но у нас с вами есть такой сдерживающий компонент, как вакцинация. Это уже не просто доказано научными исследованиями, но и временем, что именно вакцинация дает защиту человеческому организму. И несмотря на то, что вирус пытается измениться, его антигенный сдвиг не происходит только потому, что мы с вами поддерживаем иммунную прослойку, активно вакцинируясь от гриппа", - подчеркнула Малинникова.

Ранее в пресс-службе Роспотребнадзора сообщали о том, что сезонный подъем заболеваемости острыми респираторными вирусными инфекциями (ОРВИ) и гриппом регистрируется в России, в структуре доминирует вирус гриппа А(H3N2), так называемый гонконгский грипп. Однако, по информации ведомства, большинство случаев гриппа в России являются легкими и средней степени тяжести, что составляет до 99,5% от всех поставленных диагнозов. При этом доля госпитализированных с гриппом и ОРВИ остается низкой - 1,8%.