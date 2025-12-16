Каким будет эксперимент по продаже лекарств в передвижных аптеках

На этой неделе в Государственную Думу планируется внести законопроект, подготовленный группой депутатов и сенаторов от "Единой России" и направленный на повышение доступности лекарственных препаратов для населения нашей страны. Законопроект предусматривает проведение эксперимента по розничной торговле лекарствами в передвижных аптечных пунктах, то есть вне стационарных торговых объектов.

Напомню, что в прошлом созыве Госдумы несколько депутатов-единороссов, включая меня, уже вносили законопроект, касающийся таких передвижных аптечных пунктов, и его даже приняли в первом чтении. Но тот документ имел более широкий профиль. Он был посвящен совершенствованию лекарственного обеспечения граждан в комплексе, в том числе ограничивал аптечные сети в вопросах ценообразования. В частности, он устанавливал максимальный размер платы за услуги по продвижению продукции в 5%. Также мы планировали обязать аптеки ежеквартально регистрировать цены на все лекарственные средства. Аналогичная мера действует в отношении лекарств из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов: производители регистрируют цену на них один раз в год, и в течение этого срока ее нельзя поднимать. Однако по вопросу ограничений для аптечных сетей у нас возникли некоторые разногласия с правительством. И чтобы не задерживать принятие важных решений по поводу передвижных аптечных пунктов, нами было принято решение внести отдельный законопроект на соответствующую тему.

Отмечу, что в новом законопроекте ограничивается перечень лекарственных препаратов, которые могут реализовываться вне стационарных объектов. Под запретом лекарства, содержащие наркотические средства и психотропные вещества, сильнодействующие, радиофармацевтические и иммунобиологические препараты. Также нельзя будет реализовывать лекарства, для которых установлен температурный режим хранения ниже 15 градусов Цельсия, спиртосодержащие препараты с объемной долей этилового спирта свыше 25% и лекарственные средства, изготовленные аптечными организациями.

Проведение эксперимента не повлечет за собой закрытие существующих аптек, поскольку законопроектом прямо ограничивается торговля вне населенных пунктов и в тех городах и селах, где уже имеются аптечные организации или медицинские учреждения, имеющие лицензию на фармацевтическую деятельность.

Сроки эксперимента - с 1 июня 2026 года по 1 июня 2029 года. Считаем, что три года позволят оценить влияние передвижных аптечных пунктов на доступность лекарственных препаратов и сделать вывод о том, необходимо ли в дальнейшем вносить изменения в законодательство с целью внедрения таких пунктов на постоянной основе.

Как регион может попасть в число участников эксперимента в соответствии с нашим законопроектом? Во-первых, высшее должностное лицо субъекта Федерации должно подготовить ходатайство. Во-вторых, на основании этого ходатайства должно быть издано распоряжение правительства о включении региона в эксперимент. Предполагается, что создание системы дистанционной торговли будет осуществляться за счет заинтересованных аптечных организаций и не потребует дополнительного финансирования со стороны федерального, региональных и муниципальных бюджетов.

Уверен, что принятие законопроекта позволит повысить доступность лекарственного обеспечения в первую очередь для жителей труднодоступных и малонаселенных муниципальных образований, в которых отсутствуют традиционные аптеки и фельдшерско-акушерские пункты, и оценить перспективность развития нового вида торговли на всей территории нашей страны.