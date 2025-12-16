Россиянам разрешили не ходить на работу из-за магнитных бурь

Граждане России имеют право получить освобождение от работы в виде больничного листа, если ухудшение самочувствия произошло в период интенсивных геомагнитных возмущений. Об этом сообщил двокат и кандидат юридических наук Александа Зорин.

Юрист пояснил, что в рамках трудового законодательства понятие метеозависимости не фигурирует. Однако, в случаях, когда признаки плохого самочувствия совпадают с периодом повышенной геомагнитной активности и указывают на наличие серьезных проблем со здоровьем, работник имеет законное основание обратиться в медицинское учреждение для оформления листка нетрудоспособности.

Зорин в интервью изданию "Абзац" подчеркнул, что магнитные бури не значатся в Международной классификации болезней (МКБ). Соответственно, основанием для выдачи больничного листа и временного освобождения от работы будет только совпадение симптомов с признаками иных заболеваний, входящих в МКБ. По его словам, атмосферные колебания могут вызывать головокружение, общее недомогание, нарушения в работе нервной системы, головные боли и даже симптомы, схожие с менингитом. Все эти проявления могут быть квалифицированы как признаки различных болезней, перечисленных в МКБ. При возникновении острых болей работник должен уведомить работодателя о проблеме, обратиться в поликлинику и получить соответствующее медицинское заключение.

Адвокат также отметил, что ознакомиться с МКБ может любой желающий, однако право на принятие окончательного решения о временной приостановке трудовой деятельности принадлежит врачу.

Ранее граждан предупредили о приближающихся мощных магнитных бурях, которые могут негативно сказаться на самочувствии метеочувствительных людей в последние недели декабря. По прогнозам экспертов, влияние геомагнитных колебаний будет ощущаться до вечера 31 декабря, а дополнительное воздействие окажет усиление солнечного ветра, исходящего из корональной дыры.