В больнице Великого Новгорода пациентке удалили здоровую почку

В Великом Новгороде возбуждено уголовное дело после того, как в одном из медицинских учреждений пожилой женщине была удалена здоровая почка. Инцидент произошел в сентябре 2025 года. Пострадавшей является жительница 1940 года рождения.

По версии следствия, в ходе операции объем вмешательства был изменен с нарушением установленных процедур — без проведения обязательного консилиума врачей. Это привело к удалению здорового органа, в результате чего пациентке был причинен тяжкий вред здоровью.

Прокуратура Великого Новгорода признала законным и обоснованным решение о возбуждении уголовного дела. Следственное управление Следственного комитета РФ (СУСК РФ) по региону возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 118 Уголовного кодекса РФ. Данная статья предусматривает ответственность за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей. В рамках расследования уголовного дела назначен комплекс судебных экспертиз.