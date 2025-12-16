Назван ключевой вектор развития здравоохранения до 2030 года

Новая Стратегия развития здравоохранения до 2030 года, утвержденная президентом России, задает четкий курс на снижение заболеваемости и укрепление здоровья населения. Такой подход, по мнению министра здравоохранения Михаила Мурашко, позволит увеличить долю граждан, ведущих ЗОЖ и заметно снизить распространенность вредных привычек.

В числе приоритетов — профилактика и повышение мотивации граждан к ЗОЖ для существенного уменьшения нагрузки на систему здравоохранения и продления активного долголетия россиян.

«Речь идет о комплексном подходе, включающем популяризацию физической культуры, спорта и внедрение технологий здоровьесбережения в повседневную жизнь, — отметил глава Минздрава. — Стратегия устанавливает конкретные целевые показатели, включая рост доли граждан, ведущих ЗОЖ, и доведение уровня технологической независимости в отрасли до 80 процентов».

Эксперты в области модификации рисков приветствуют этот акцент, видя в нем запрос на модернизацию самого инструментария государственной политики.

«Для реального и измеримого снижения бремени хронических неинфекционных заболеваний (ХНИЗ) необходимо внедрение современных, риск-ориентированных регуляторных практик, — считает директор Ассоциации медицинских специалистов по модификации рисков (АМСМР) Александр Розанов. — Опыт с дифференцированными акцизами на сладкие напитки и наглядной маркировкой «Светофор» демонстрирует, как государство может эффективно направлять потребителя в сторону менее вредного выбора».

Этот успешный опыт, по мнению директора АМСМР, должен быть осмыслен и расширен на другие факторы — где также возможно применение концепции модификации рисков.

«Одним из самых агрессивных факторов риска по степени воздействия на организм человека остается табакокурение, и борьба с ним должна быть многоуровневой, — подчеркивает Розанов. — С одной стороны — это охрана несовершеннолетних через усиление контроля и профилактику в школах. С другой — работа со взрослыми курильщиками, где, помимо мер по отказу от курения, могут рассматриваться и научно обоснованные продукты в качестве «моста» к полному отказу. Для людей с тяжелой формой зависимости переход на сертифицированные продукты с пониженным риском, такие как электронные системы нагревания табака, может стать менее вредной альтернативой продолжению курения сигарет».

Новая Стратегия создает высокую планку и формирует прочный фундамент для диалога между регуляторами, медицинским и экспертным сообществом.