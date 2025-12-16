В ВОЗ высказались о скорости распространении гонконгского гриппа

Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) фиксируют быстрое распространение вируса гриппа A(H3N2), известного как гонконгский грипп, он уже выявлен в 30 странах по всему миру. Об этом заявила руководитель отдела по глобальным респираторным угрозам департамента по управлению эпидемическими и пандемическими угрозами организации Вэньцин Чжан.

© РИА Новости

По ее словам, с наступлением зимнего сезона в северном полушарии "наблюдается всплеск заболеваемости гриппом и другими респираторными вирусами". Тем не менее глобальный уровень заболеваемости гриппом "в этом сезоне пока находится в пределах ожидаемого диапазона", подчеркнула эксперт. Она отметила, что в организации "наблюдают за появлением и быстрым распространением нового подтипа вируса A(H3N2), называемого J.2.4.1".

"Впервые вирус этого подтипа был зафиксирован в августе в Австралии и Новой Зеландии, после чего его выявили более чем в 30 странах во всех регионах мира, за исключением Южной Америки", - сказала она на брифинге в Женеве.

Эксперт подчеркнула, что "текущие эпидемиологические данные не указывают на рост тяжести заболевания". По ее словам, первичные сведения, собранные о новом варианте этого гриппа, указывают на то, что "текущие сезонные вакцины по-прежнему обеспечивают защиту от тяжелых форм заболевания и снижают риск госпитализации".

"Наряду с гриппом наблюдается циркуляция и других респираторных вирусов, включая респираторно-синцитиальный вирус, коронавирус и риновирусы, - отметила представитель ВОЗ. - В ряде стран системы здравоохранения испытывают дополнительную нагрузку не только из-за роста числа госпитализаций с респираторными заболеваниями, но и вследствие сезонного подъема других вирусных инфекций, таких как норовирус".

Согласно информации на сайте ВОЗ, гонконгский грипп относится к числу острых респираторных инфекций, вызываемых вирусами гриппа, которые циркулируют по всему миру в течение всего года. Существует четыре типа вирусов гриппа: A, B, C и D. Вирусы гриппа A и B циркулируют и вызывают сезонные эпидемии заболевания. В организации уточняют, что грипп легко передается воздушно-капельным путем. Хотя большинство заразившихся выздоравливают в течение недели без необходимости медицинской помощи, грипп может привести к серьезным осложнениям, поэтому в ВОЗ рекомендуют вакцинацию.