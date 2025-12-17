Как изменилась заболеваемость ОРВИ среди детей

Минувшая неделя отмечается снижением числа заболевших ОРВИ и гриппом среди детей в Приморском крае, в сравнении с предыдущей неделей наблюдается небольшой рост (+7%) заболеваемости среди совокупного населения, при этом в краевом центре заболеваемость снизилась. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Ранее Роспотребнадзор сообщал о росте заболеваемости ОРВИ и гриппом в России. Наибольший рост заболеваемости респираторными инфекциями зарегистрирован в регионах Дальнего Востока, Сибири, Урала и Северо-Запада.

"На территории Приморского края на 50 неделе 2025 года в сравнении с предыдущей неделей отмечается небольшой рост (+7%) заболеваемости ОРВИ и гриппом среди совокупного населения, при этом в краевом центре заболеваемость снизилась. По данным мониторинга заболеваемости ОРВИ и гриппом, отмечается снижение количества заболевших среди детей", - рассказали там.

В управлении отметили, что заболеваемость ОРВИ и гриппом среди населения Приморского края сохраняется на уровне эпидемического порога, значительного подъема заболеваемости не зарегистрировано.

"Еженедельный мониторинг, проводимый специалистами, показал, что минувшая неделя отмечается снижением числа заболевших ОРВИ и гриппом среди детей. Такой показатель может являться результатом своевременности проведения противоэпидемических мероприятий в образовательных учреждениях", - подчеркнули в эпидотделе управления.

Специалисты Центра гигиены и эпидемиологии Приморья сообщили, что на 50 неделе, по данным лабораторных исследований, на вирусы гриппа приходится 12% из общего числа выделенных возбудителей. Циркуляция острых респираторных вирусных инфекций связана в основном с возбудителем риновирусной инфекции - 43%, COVID-19 - 23%, аденовирусной инфекции - 14% и парагриппа - 8%, сообщили в лабораторном центре.

Главный врач больницы Инна Зеленкова в интервью ТАСС отметила, что число обратившихся за экстренной и неотложной медицинской помощью в приемное отделение в Детскую краевую клиническую больницу №1 во Владивостоке увеличилось на 15%, а нагрузка на педиатров, хирургов, отоларингологов выросла на 20% с начала декабря из-за роста заболеваемости ОРВИ.

"Сейчас, если говорить о росте заболеваемости ОРВИ, мы можем сказать, что количество обращений только в нашем приемном отделении возросло. В целом нагрузка на наших докторов увеличилась где-то на 15-20%. То есть если раньше, в летний спокойный период, за сутки к нам обращалось порядка 70-80 человек за экстренной помощью, то сейчас это уже перешагнуло, конечно, за сотню", - сказала она.

Главврач подчеркнула, что очень часто под ОРВИ маскируется острая хирургическая патология.

Рекомендации для родителей

Врач отметила, что родители должны в первую очередь уделять внимание ранней профилактике. Врач также рекомендует разобщать детей, часто проветривать помещение, а также избегать посещения детских коллективов и скопления людей в период подъема заболеваемости.