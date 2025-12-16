В России зафиксированы первые смертельные случаи гонконгского гриппа

В России ухудшается эпидобстановка по заболеваемости гонконгским гриппом.

Так, по данным Роспотребнадзора, за прошлую неделю заболеваемость ОРВИ и гриппом в России выросла на 19,3%. Наибольшее число случсаев гриппа приходится на грипп A (H3N2).

Более того, зафиксированы первые случаи летального исхода среди пациентов, больных гонконгским гриппом. Оба случая произошли в Дагестане. Известно, что заболевших не были привиты от гриппа.

Специалисты напомнили, грипп A (H3N2) характеризуется высокой температурой, болью в горле, мышцах, кашлем, а также головной болью.

Также возможны насморк и расстройства ЖКТ.

Особую опасность болезнь представляет для пожилых людей старше 65 лет, детей до пяти лет, а также беременных. В случае осложнений у пациентов развивается пневмония, миокардит.

При этом в Роспотребнадзоре считают, что во время новогодних праздников ожидается значительный подъем заболеваемости гриппом, в том числе и гонконгским.