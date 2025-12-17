Найдена связь между учебой и ожирением у детей

Учебный процесс приводит к проблемам со здоровьем современных школьников. К концу одиннадцатого класса у них диагностируют ожирение, ухудшение зрения, сколиоз и проблемы с дыханием.

Во всех возрастных группах школьников растет выявляемость сколиоза, ухудшения зрения, проблем с дыханием и ожирения.

Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

Так, по данным ведомства, с 2015 года детей, у которых наблюдаются данные нарушения здоровья, стало больше на 2,6%.

Правда, Мурашко уточнил, что цифры указывают не на рост заболеваемости, а на увеличение охвата осмотров и совершенствования диагностики.

Новым среди перечисленных патологий является только ожирение. Так, на конец 2024 года лишний вес имели 480 тыс. школьников.

Что касается близорукости, детей с проблемами со зрением стало больше в 2-3 раза, однако это не только влияние учебного процесса, а также негативное последствие использования гаджетов, сообщили в ведомстве.

Кроме перечисленных заболеваний наблюдается рост аллергических заболеваний у несовершеннолетних - особенно в городах с высокой загрязненностью воздуха.

Зато детей с психическими расстройствами и травмами стало меньше, отмечают в Минздраве.

Ранее сообщалось, что ожирение у детей может привести к серьезным болезням во взрослой жизни.

Также в России удалось остановить рост заболеваемости ожирением среди детей, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.