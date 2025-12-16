ВОЗ ответила, протекает ли гонконгский грипп тяжелее обычного

Доказательства того, что гонконгский грипп вызывает более тяжелое течение заболевания, в настоящее время отсутствуют. Об этом рассказали РИА Новости в российском офисе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

«На данный момент нет доказательств того, что этот новый штамм вызывает более тяжелое течение заболевания», — сообщили агентству.

13 декабря академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко рассказал, что россиянам не стоит бояться гонконгского гриппа. При этом, по его словам, заболевание может представлять опасность для людей с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистой и эндокринной систем.

12 декабря специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов объяснил, что россиянам не стоит сильно бояться вспышки гонконгского гриппа, но и «играть в рулетку» с ним нельзя, так как все-таки речь идет об опасном заболевании. При симптомах заражения нужно как минимум взять выходные, остаться дома и вызвать врача.