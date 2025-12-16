Россиянке удалили опухоль размером с футбольный мяч

Опухоль яичника размером с футбольный мяч удалили приморские врачи 46-летней пациентке.

"Специалисты "второй" краевой удалили жительнице Приморья опухоль яичника размером с футбольный мяч. Благодаря усилиям врачей женщина получила возможность вернуться к нормальной жизни без боли", - сообщает краевая клиническая больница № 2.

Пациентка жаловалась на боли внизу живота. Спустя время они усиливались, обезболивающие препараты женщине не помогали. На УЗИ и МРТ врачи обнаружили образование, исходящее из левого яичника, размером до 20 сантиметров в диаметре. Женщине требовалось срочное хирургическое лечение, так как в любой момент могли возникнуть серьезные осложнения, включая некроз яичника. Однако операция несла ряд серьезных сложностей.

"Ранее женщина была прооперирована по поводу злокачественной опухоли толстой кишки с удалением части кишечника, лимфатических узлов и наложением анастамоза. Объемное вмешательство неизбежно привело к выраженному спаечному процессу, который создавал опасность ранения смежных органов. Чтобы минимизировать риски для пациентки, операцию было решено проводить сочетанной бригадой гинеколога и хирурга", – сообщил заведующий гинекологическим отделением Павел Табакаров.

Операция заняла более 2,5 часов. Как отметили врачи, спустя неделю женщина чувствует себя хорошо.

Ранее кузбасские хирурги удалили пациентке гигантскую опухоль, занимавшую почти всю брюшную полость.