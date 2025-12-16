В каких регионах чаще всего выявляют гонконгский грипп

Гонконгский штамм вируса H3N2 в РФ в настоящее время чаще всего выявляют в регионах Дальнего Востока и Сибири, сообщила директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни ДВФУ, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

Она в беседе с РИА Новости отметила, что информации по поводу зарегистрированного в России нового подтипа вируса H3N2 - подтипа К - пока недостаточно.

Изучается, какую эффективность покажет используемая в России вакцина от гриппа (H3N2) в отношении выявленного подтипа, подчеркнула врач.

По словам Вахрушевой, впервые с гонконгским штаммом вируса A (H3N2) человечество столкнулось в 1968-м, тогда он быстро вызвал пандемию, которая унесла большое количество жизней. В дальнейшем вспышки этого гриппа вследствие накопления коллективного иммунитета перестали носить характер пандемии. В настоящее время вирус гонконгского гриппа циркулирует в виде сезонного гриппа, который не приводит к каким-либо эпидемиологическим катастрофам.

При рассмотрении истории эпидемий последнего столетия градус напряженности в отношении данного штамма гриппа можно снизить, заключила врач.

Ранее вирусолог назвала симптомы гонконгского гриппа. Эксперт подчеркнул, что грипп может вызвать вирусную или бактериальную пневмонию.