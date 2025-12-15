Кардиологи США снизили пороговые значения артериального давления

Артериальное давление в диапазоне 130-139 на 80-89 мм рт. ст. квалифицируется как гипертония первой степени. Значения 140/90 мм рт. ст. и выше свидетельствуют о гипертонии второй степени.

Внесенные изменения приводят к увеличению числа людей, которым требуется регулярный медицинский контроль, а в ряде случаев – и медикаментозное лечение.

Кардиологи подчеркивают, что высокое кровяное давление остается ведущим поддающимся коррекции фактором риска развития инфарктов, инсультов, а также может способствовать возникновению деменции и ухудшению когнитивных способностей. В то же время, лишь незначительная часть пациентов демонстрирует стабильный контроль над своим кровяным давлением.

В обновленных рекомендациях акцент сделан на внесение изменений в привычный образ жизни. Подтверждено, что увеличение ежедневного потребления алкоголя на каждые 10 г в чистом виде ведет к повышению систолического давления примерно на 1 мм рт. ст.

Рекомендуемая граница потребления соли ограничена до 2,3 г в сутки, а оптимальным значением названо 1,5 г. В этих целях рекомендуется заменять соль на солезаменители с содержанием калия.

Ранее врач Ткачева рассказала, почему нельзя пропускать прием лекарств от гипертонии. Также врачи рассказали, что высокое артериальное давление опасно из-за риска инфаркта, инсульта, сердечной и почечной недостаточности, а также повреждения зрения.