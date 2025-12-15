Как в медучреждениях будут применять клинические рекомендации

С 20 декабря вступит в силу приказ Минздрава об утверждении порядка применения клинических рекомендаций. Их соблюдение станет обязательным в больницах и поликлиниках.

© Российская Газета

Как отмечается в приказе, клинические рекомендации - это документы, содержащие основанную на научных доказательствах информацию по вопросам профилактики, диагностики, лечения и реабилитации. Это в том числе протоколы ведения пациента, варианты медицинского вмешательства и описание последовательности действий медработника с учетом течения заболевания, наличия осложнений и сопутствующих заболеваний, других факторов, влияющих на результаты оказания медпомощи.

"Если говорить проще, то это "литературный обзор" мирового опыта лечения заболеваний. Когда у врачей нет времени отдельно знакомиться с научными статьями в разных изданиях, можно открыть такой справочник, где будет исчерпывающая на данный момент информация о лечении заболеваний того профиля, на котором врач специализируется", - рассказала "Российской газете" директор Института экономики здравоохранения НИУ "Высшая школа экономики" Лариса Попович.

Как подчеркивает сопредседатель Всероссийского союза пациентов Юрий Жулев, важно, что клинические рекомендации должны постоянно обновляться, и поэтому в них входят самые новые методики и лекарственные препараты, современные подходы к лечению.

"Обязательность их соблюдения даст толчок к совершенствованию стандартов, что скажется и на программе государственных гарантий, и на финансировании обязательного медицинского страхования, и на формировании перечней лекарственных препаратов. Но внедрение рекомендаций потребует дополнительных финансовых затрат, и это ключевой вопрос их успешности", - отмечает эксперт.

Также медицинская организация обязана создать такие условия, при которых оказанная медпомощь отвечала бы критериям оценки качества.

Клинические рекомендации - это "литературный обзор" мирового опыта лечения заболеваний

Но как быть, если медорганизация по объективным причинам не может выполнить требование клинических рекомендаций? Например, когда у нее нет необходимой лицензии, препаратов, медизделий или специалистов высокой квалификации. Минздрав предложил два способа решения проблемы: медорганизация использует телемедицинские технологии, и пациент получит необходимую медпомощь, либо же медучреждение направляет своего пациента в другую медорганизацию - с лучшим кадровым и материальным обеспечением, которая и окажет медпомощь в соответствии с рекомендациями. Однако для того, чтобы подтвердить целесообразность направления пациента в другую медорганизацию, нужно созвать консилиум врачей (в том числе дистанционный).

В то же время Лариса Попович добавляет, что рекомендации рекомендациями, но никто не отменял клинического мышления.