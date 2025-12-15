Как новая цифровая платформа продлит жизнь человека

Кандидат медицинских наук Елена Соломатина отметила, что новая разработка российских ученых может встать в один ряд с такими достижениями, как открытие генома человека и изобретение антибиотиков.

«Цифровая платформа биофабрикации уже запущена в этом году на базе Сеченовского университета. Она позволяет выращивать биоматериал, готовые ткани и органы на основе клеток человека. Технология исключает отторжение организмом «напечатанных» клеток, органов или тканей как чужеродных. Это важно, потому что при обычной пересадке происходит много неудач и очень трудно совместить ткани от одного к другому конкретному человеку. С помощью платформы можно проследить много процессов. Например, гипоксию ткани и определить, какие компоненты подходят или нет. Также можно протестировать действие лекарственных препаратов. То есть, помимо замены органов человеку платформа позволяет проводить множество экспериментов. Все это значительно облегчает и удешевляет операции, а побочных эффектов становится меньше. Теперь процедура замены органов станет более доступной, в чем и есть главная суть инновации. В перспективе увеличится время жизни конкретных людей. Говорят, что в зависимости от исходных данных (генетики) человек может жить вплоть до 150 лет. Но на многое влияет эпигенетика. Это то, какой мы вели или ведем образ жизни, в каких условиях существуем, насколько бережем и укрепляем свое здоровье. Соответственно, какие-то органы изнашиваются быстрее. Чаще мы погибаем от проблем с сердцем и сосудами. Есть шунтирование, но все сосуды все равно не прошунтируешь. Такие операции имеют ограниченное действие. Поэтому печать необходимых органов - это очень перспективное направление, которая даст развитие целой отрасли и будет играть в медицине такую же важную роль, как открытие генома человека, изобретение антибиотиков и других достижений. Опять же, появится больше современных эффективных лекарств. Все это поможет нам если не доживать до 150 лет, то хотя бы приблизится к этому возрасту», - считает Елена Соломатина.

Разработавшие цифровую платформу для биофабрикации ученые уверены, что ее создание стало важным шагом к получению искусственных человеческих органов. Они будут получаться из клеток самого пациента. Новую технологию уже начали использовать в работе по синтезу как простых кожных конструкций, так и сложных фрагментов печени.