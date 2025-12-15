Как изменилась заболеваемость гастритом среди школьников в 2025 году

Общее число болезней органов желудочно-кишечного тракта в РФ среди школьников снизилось на 2,5%, в то время как заболеваемость гастритом и дуоденитом снизилась на 3,5%, а анемией - на 4,5% за последний год. Об этом сообщила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

"Отмечается тенденция к снижению общей заболеваемости по болезням органов пищеварения [у школьников в РФ] - минус 2,5% в год, гастритом и дуоденитом - минус 3,5% в год, и анемией - минус 4,5% в год. Это так называемые алиментарно зависимые группы заболеваний (связанные с пищеварением - прим. ТАСС), которые и реагируют на то, что мы вместе все делаем", - сказала она на заседании президиума Совета законодателей РФ.

Попова также отметила, что по ситуации, касающейся травм среди детей, по сравнению с 2011 годом за 2024 год видно увеличение количества травм на полмиллиона случаев.