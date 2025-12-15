Хирурги впервые провели комплексную операцию без разреза на животе

В Нижнем Тагиле хирурги городской больницы №4 впервые выполнили комплексную лапароскопическую операцию без разреза на брюшной полости. Обычно такие случаи требуют нескольких операций и госпитализаций, но хирурги провели все вмешательства за одну сессию, благодаря чему пациент быстрее восстановился и сократил время в стационаре. Это уникальный случай для медицинских учреждений города, сообщили в региональном минздраве.

52-летний мужчина привык к физическим нагрузкам, живя в частном доме и работая курьером. Он обратился в больницу с жалобой на резкую боль в животе, которая появилась после нескольких часов колки дров. Диагностика выявила рецидив пупочной грыжи и три новообразования в паховой области. Из-за риска ущемления грыжи и ухудшения состояния хирурги решили объединить все операции и выполнить их лапароскопическим методом — через небольшие проколы.

Операция длилась более 4 часов, в ходе которой врачи не только удалили грыжи, но и укрепили брюшную стенку с помощью современных сетчатых эндопротезов, равномерно распределяющих нагрузку. Для крепкой фиксации применили специальный шовный материал. Уже на следующий день после операции пациент мог свободно передвигаться, а вскоре был выписан на амбулаторное лечение.

Главный врач больницы №4 Константин Аникин отметил, что современное оборудование даёт возможность применять бережные и эффективные технологии. Это снижает риск осложнений и помогает людям быстрее вернуться к привычной жизни. Теперь пациент встретит Новый год дома — рядом с семьёй, а не в больнице.

В Екатеринбурге спасли женщину с редкой опухолью спинного мозга. Врачи двух больниц помогли свердловчанке восстановиться после сложной операции и пройти реабилитацию, писало ИА «Уральский меридиан».