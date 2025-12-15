Московские врачи спасли пациента с инфарктом из-за аллергии на свинину

Московские врачи спасли мужчину, у которого случился инфаркт из-за серьезной аллергии на свинину. Об этом сообщает издание «Вести Московского региона» со ссылкой на городской департамент здравоохранения.

Аллергический приступ развился сразу после приема пищи и спровоцировал кардиогенный шок, хотя раньше вызывал только крапивницу. По данным источника, речь идет о редком случае синдрома Коуниса первого типа. Мужчину госпитализировали в ГКБ №15, команда скорой помощи приложила все усилия для стабилизации его состояния. На данный момент он уже выписан из больницы после восстановления.

По словам врачей, сочетание анафилаксии и острого коронарного синдрома встречается очень редко. Симптомы могут маскироваться и затруднять диагностику.