Сколько россиян сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ

Примерно каждый сотый житель России сейчас болеет гриппом и другими ОРВИ.

"По данным НИИ гриппа имени Смородинцева, по состоянию на первую декаду декабря 2025 года отмечается дальнейший рост заболеваемости гриппом и другими ОРВИ на всей территории РФ, составляя 94,6 на 10 тысяч населения. Уровень заболеваемости выше еженедельного эпидемиологического порога на 17,2 процента", - рассказала РИА Новости директор департамента клинической медицины Школы медицины и наук о жизни Дальневосточного федерального университета, кандидат медицинских наук Светлана Вахрушева.

По ее словам, на предыдущей - 48-й неделе - показатель был 78,6 на 10 тысяч.

Ранее сообщалось, что в 17 регионах России зафиксированы массовые вспышки опасного гриппа.