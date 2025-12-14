О чем говорят ваши руки: ваши пальцы и ладони могут рассказать о болезнях

фото: freepik.com

А вы знали, что можете узнать по рукам о начале какого-нибудь заболевания? Просто глянув на свои пальцы, ногти и ладонь, Вы успеете вовремя увидеть тревожные сигналы организма. Конечно, это не диагноз, но причина более внимательного отношения к своему здоровью и похода к врачу при необходимости.

Если суставы пальцев не просто немного полные, а имеют заметные белесые или желтоватые узелки — это могут быть ксантомы. Они часто указывают на повышенный уровень холестерина, что создает риск для сердца и сосудов. Вам нужно обратиться к кардиологу, советует автор канала «О здоровье: с медицинского на русский».

Вогнутые, ложкообразные ногти нередко говорят о дефиците железа в организме. Вы также можете сильно уставать. При этих симптомах надо есть побольше красного мяса, печени, гречки и зеленых овощей.

Синюшный оттенок кончиков пальцев или ногтей, скорее всего, указывает на недостаток кислорода в крови. Возможно, это цианоз. Он говорит о проблемах с сердцем или легкими. Провериться у специалиста не будет лишним.

Маленькие бугорки или темные полосы под ногтями иногда указывают на инфекции или хронические воспалительные процессы, например, ревматоидный артрит. В таком случае полезно обратиться к ревматологу. А твердые наросты на суставах могут быть признаком износа хрящевой ткани или остеопороза.

