Врач сообщил, когда перестанет распространяться гонконгский грипп

Распространение гонконгского гриппа в России продолжится до конца года, процесс прекратится благодаря новогодним праздникам. Об этом рассказал ТАСС кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней с курсами эпидемиологии и фтизиатрии РУДН Сергей Вознесенский.

«‎Заболеваемость гонконгским гриппом сохранится до конца года. В новогодние праздники, в первые две недели января, пойдет значительный спад, так как люди перестанут ходить на работу и на учебу. Не замечая, люди сами создадут себе самоизоляцию, в результате которой распространение прекратится», — сказал Вознесенский.

Роспотребнадзор в начале декабря сообщил, что гонконгский грипп в России (штамм А H3N2) является доминирующим, он составляет 80,9% от всех образцов. Глава ведомства Анна Попова 12 декабря отметила, что значимых мутаций при изучении гонконгского гриппа не обнаружено.

По информации ТАСС, гонконгский грипп является превалирующим или единственным выявленным в более чем 10 регионах Дальнего Востока, Сибири, Северо-Запада и Центральной части России.