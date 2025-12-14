В РАН ответили, можно ли заразиться рядом со стаей голубей

Людям не обязательно прикрывать дыхательные пути, находясь рядом со скоплением голубей, нет ни одного доказанного случая передачи от них заболеваний воздушным путем. Об этом ТАСС сообщил кандидат биологических наук, старший научный сотрудник лаборатории орнитологии Зоологического института РАН Иван Стариков.

© Freepik

С наступлением холодов городские голуби находят укрытие в людных местах, в частности - в подземных пешеходных переходах.

«Голуби, как и другие птицы, могут быть носителями различных вирусных и бактериальных инфекций, например, гриппа или орнитоза, — сказал Стариков. — В то же время, если вы не контактируете с птицей напрямую, не используете ее в пищу или хотя бы не берете ее в руки, то риск заразиться чем-либо по воздуху крайне мал. Насколько мне известно, нет ни одного доказанного случая передачи того же орнитоза воздушным путем».

Ученый также призвал не бояться скопления голубей.