В Москве сообщили о статусе заболеваемости ОРВИ и гриппом

В Москве пройден пик заболеваемости ОРВИ и гриппом. Как сообщает департамент здравоохранения столицы, в последние четыре дня фиксируется снижение заболеваемости. В частности, среди детей число случаев на 12 процентов меньше, чем на эту же дату на прошлой неделе.

В департаменте отмечают, что сезон ОРВИ и гриппа в этом году пришел в Москву раньше. Первые случаи заболевания гриппом были зафиксированы еще в октябре, как и в 2023 году.

По госпитализациям столица приближается к плато. Но их в этом году в 2,5 раза меньше, чем в 2023 году, когда циркулировал штамм вируса того же гонконгского гриппа. На сегодня 15% коечного фонда во взрослых и детских стационарах города свободны. Резерв коек не ограничен, подчеркивают в депздраве. По наблюдению врачей, заболевание в большинстве случаев протекает нетяжело.

По словам главного внештатного специалиста по клинической лабораторной диагностике Андрея Комарова, линию гриппа А H3N2, который сейчас циркулирует, называют "гонконгским гриппом", так как первые случаи заболевания были зафиксированы в Гонконге в 1968 году:

— "Гонконгский штамм" является родоначальником всей линии гриппа А H3N2. Со временем генетическая структура этого вируса гриппа значительно изменилась и редко вызывает тяжелую форму течения заболевания. Однако люди пожилого возраста, а также пациенты с множественными хроническими заболеваниями могут переносить грипп тяжелее.

Кроме того, особенностью этого эпидемического сезона является отсутствие "свиного гриппа" (A/H1N1), который вызывает большой процент тяжелых клинических случаев, подчеркнул Андрей Комаров.

Столичные врачи напоминают москвичам о простых мерах профилактики: проходить вакцинацию от гриппа, регулярно проветривать помещения и соблюдать правила личной гигиены, особенно касающиеся чистоты рук. Эти самые простые меры помогут избежать заражения даже в условиях сезонного подъема инфекционных заболеваний.