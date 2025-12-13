Для лечения ребенка впервые в России применили «терапию отчаяния»

Врачи краевой детской больницы № 1 в Приморье впервые в России успешно применили сложнейшую методику для спасения подростка с красной волчанкой. Вернуть ребенка к нормальной жизни врачи смогли только после проведения, как говорят специалисты, "терапии отчаяния", сообщает правительство региона.

"Мы первыми в России применили терапию с использованием специальных дорогостоящих колонок нуклеокор, которые до этого применяли только для взрослых. Наши врачи пошли на такой шаг, понимая, что другого варианта, другой возможности для спасения этого ребенка нет», — сообщила главный врач больницы Инна Зеленкова.

Сорбционная колонка нуклеокор российского производства используется для фильтрации и удаления внешнеклеточных компонентов ДНК, которые могут присутствовать в плазме пациента.