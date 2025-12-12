Женщина родила второго ребенка через 40 дней после смерти первого

Жительница Калужской области родила второго ребенка спустя 40 дней после смерти первого. Об этом случае в пятницу, 12 декабря, рассказали в Mash.

По словам медиков, подобное произошло впервые за последние 20 лет. Изначально девушка была беременна двойней, однако на 24-й неделе один из детей погиб.

Акушеры местного перинатального центра остановили роды, после чего оставили россиянку под наблюдением врачей. Следующие 40 дней девушка провела в больнице.

В итоге она родила дочку весом 1250 граммов. Девочку назвали Марией, состояние стабильное. Для медицины это уникальный случай, в литературе описано несколько таких родов, уточнили в публикации.

Недавно жительница Бурятии родила самого большого ребенка в республике за последние 15 лет. Рост и вес девочки больше, чем у обычных новорожденных, практически в два раза.

До этого бразильянка Ариана Боржес естественным путем родила 6,5-килограммового ребенка. После этого врачи наложили ей 55 швов. При этом сначала медики хотели провести женщине кесарево сечение.