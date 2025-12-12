Мужчина едва не умер после сна на кровати покойной матери

Житель китайской провинции Чжэцзян серьезно заболел и едва не умер после сна на кровати покойной матери. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Мужчине, которому более 60 лет, жил в деревне с 86-летней матерью. Осенью ее здоровье неожиданно ухудшилось, у нее началась диарея и рвота. Вскоре женщины не стало.

В чжэнзянских селах верят, что родственники должны 35 дней спать в кровати умершего, чтобы его душа благополучно добралась до загробного мира. Мужчина последовал этой традиции и стал спать в кровати матери. На десятый день он стал чувствовать слабость, у него появились мышечные боли, затем — диарея и рвота.

В больнице у мужчины обнаружили вирус, который переносят клещи. Врачи подозревают, что клещ укусил его мать, а в его организм вирус попал через зараженные предметы в доме.

После лечения мужчина пошел на поправку.

Ранее сообщалось, что 28-летняя наследница крупной судоходной компании не пережила укуса таинственного насекомого. Перед смертью у молодой женщины были сильный зуд, головокружение и высокая температура.