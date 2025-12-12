О каком страшном недуге могут говорить сухость глаз и плохое пищеварение

Постоянная сухость слизистых, боли в челюсти и проблемы с пищеварительной системой могут указывать на редкое аутоиммунное заболевание — синдром Шегрена. Об этом пишет Daily Mail.

Журналисты рассказали о британке Луизе Монтфорд, которая четыре года страдала от болезненных симптомов, а исследования не давали никаких объяснений. Однажды врач посоветовал ей сдать кровь на антитела анти-Ro/SSA и анти-La. Анализы наконец-то указали на правильный диагноз.

Профессор Саймон Боуман, ревматолог больницы при университете Бирмингема рассказал, что синдром Шегрена поражает секреторные железы по всему телу, в том числе дыхательные пути, лёгкие, ротовую полость и кишечник.

Болезнь встречается у 1% населения. Как правило, ей страдают женщины от 40 до 60 лет, но среди пациентов попадаются и молодые люди, мужчины среднего возраста. Причина до сих пор не установлена, но предполагается, что заболевание проявляется из-за наличия определённых генов.