Врачи сделали заявление о гонконгском гриппе

Гонконгский грипп стал доминирующим в 12 регионах России. При этом врачи заявляют, что ничего уник

Врачи заявили, что гонконгский грипп — обычный вирус H3N2, поэтому ничего уникального или страшного в нём нет. Так, в разговоре с Telegram-каналом RT врач-иммунолог Владимир Болибок напомнил, что самым лучшим способом профилактики болезни является вакцинация.

Если заражение все же произошло, распознать болезнь можно по высокой температуре, головной боли, ломоте в теле и горле, слабости и сухому кашлю, заложенности носа. В некоторых случаях болезнь сопровождается диареей и тошнотой.

Ускорить выздоровление помогут покой, обильное питьё и контроль температуры, а также противовирусные препараты.

Эксперт подчеркнул, грипп может вызвать вирусную или бактериальную пневмонию, обострение хронических заболеваний сердца, сосудов и лёгких. Особенно опасна болезнь для пожилых и маленьких детей.

Ранее сообщалось, что в столице стало на 20% больше случаев заболевания гонконгским гриппом.