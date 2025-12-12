Врачи вылечили рак легких у заядлого 52-летнего курильщика

В Верхнепышминской центральной городской больнице и Свердловском областном онкологическом диспансере успешно вылечили рак лёгких у 52-летнего мужчины, который курил в среднем по пачке сигарет в день около десяти лет. В среднем, это 70 тысяч сигарет, отметили в минздраве региона.

Во время плановой диспансеризации в конце мая в профильной поликлинике Верхнепышминской ЦГКБ пациент прошёл рентген лёгких. Врач заметил подозрительное затемнение справа. Для уточнения диагноза мужчину направили на компьютерную томографию (КТ), которая подтвердила наличие опухоли. Главный врач Верхнепышминской ЦГКБ Вячеслав Денисов подчеркнул, что курение — один из главных факторов риска рака лёгких, поэтому врачи всегда советуют отказаться от вредных привычек, чтобы сохранить здоровье.

По результатам КТ мужчину срочно направили в областной онкодиспансер. Там гистологическое исследование подтвердило рак II стадии — карциному. Врачи провели операцию по удалению опухоли и назначили курс химиотерапии. Благодаря современным методам и лекарствам пациенту удалось побороть болезнь. Сейчас мужчина регулярно проходит контрольное обследование в Центре амбулаторной онкологической помощи Верхнепышминской ЦГКБ. Чтобы снизить риск рецидива, он бросил курить и изменил образ жизни, следуя рекомендациям врачей.

Заведующий торакальным отделением Свердловского онкодиспансера Максим Руденко отметил, что вред курения хорошо изучен и является главной причиной не только рака лёгких, но и других онкологических заболеваний, а также сердечно-сосудистых проблем. По его словам, курение наносит вред не только самому курильщику, но и окружающим его людям.

В Екатеринбурге спасли женщину с редкой опухолью спинного мозга. Врачи двух больниц помогли свердловчанке восстановиться после сложной операции и пройти реабилитацию, писало ИА «Уральский меридиан».