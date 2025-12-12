Врачи спасли ногу пациентке с серьезной травмой бедренной артерии

В Сургуте сосудистые хирурги сохранили ногу 88-летней пациентке с ложной аневризмой. Разрыв бедренной артерии достиг 13 сантиметров.

© N24.ru

Врачам удалось убрать аневризму в течение трех часов. Медики провели пластику бедренной артерии, используя большую подкожную вену. Во избежание риска развития парапротезной инфекции хирурги применили аутоматериалы и восстановили кровоток.

Операция прошла успешно, а после пациентку отправили на дальнейшее лечение.

Ранее «Ямал 1» писал, что врачи Сургута спасли жизнь пациентке с тяжёлой формой онкологии лёгких. У 48-летней югорчанки обнаружили злокачественную мезотелиому плевры.

.