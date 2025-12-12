Врачи оставили в пациентке инородный предмет

Жительнице Прокопьевска пришлось несколько раз ложиться под нож после плановой операции в одной из клиник Новокузнецка. Причиной стало то, что врачи оставили в её теле фрагмент медицинского приспособления.

© Vse42.ru

Женщина из Прокопьевска перенесла тяжелое испытание после лечения в новокузнецкой больнице. Сначала ей провели плановую операцию и установили временный стент. Позже была проведена операция по удалению внутреннего органа.

Через месяц пациентку стали мучить сильные боли. Обследование в местной больнице показало шокирующую причину: в её теле остался фрагмент того самого временного стента, который должен был быть извлечён. Из-за этого женщине пришлось срочно делать ещё две дополнительные операции.

Экспертиза подтвердила, что врачи допустили серьёзное нарушение. Медицинская организация не смогла доказать, что сделала всё возможное для качественного лечения.

Суд в результате встал на сторону пострадавшей, признав, что её физические и моральные страдания требуют компенсации. Клиника должна возместить пациентке моральный вред, рассказали в пресс-центре судов и УСД в Кузбассе.