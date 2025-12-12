Три симптома, которые сигнализируют о развитии опухоли в матке

Миома — это доброкачественная опухоль, часто протекающая бессимптомно и обнаруживаемая при УЗИ. Однако некоторые миоматозные узлы могут проявлять агрессивное поведение, быстро увеличиваться и потенциально перерождаться в злокачественные образования. Подробнее об этом заболевании, причинах его развития и опасности «Вечерней Москве» рассказала акушер-гинеколог сети клиник «Андреевские больницы «Неболит» Людмила Бунина.

© Вечерняя Москва

По словам специалиста, нередко женщины узнают о наличии миомы матки случайно во время профилактического осмотра, когда новообразование уже достигло внушительных размеров.

Особенность этой патологии — в ее длительном и скрытом развитии, которое может продолжаться годами, прежде чем проявятся симптомы, требующие серьезного лечения. Кроме того, некоторые типы миоматозных узлов отличаются агрессивным ростом и требуют повышенного внимания, — отметила доктор.

Практикующие врачи выделяют ряд ключевых факторов, способствующих росту этих узлов:

Первым и наиболее важным является гормональный дисбаланс (нарушение равновесия между эстрогенами и прогестероном). Этот дисбаланс создает благоприятную среду для разрастания миоматозных узлов.

Второй значимый фактор — наследственность. Часто наблюдается ситуация, когда миома начинает развиваться у матери в возрасте 40–45 лет, а у дочери — уже в 20 лет, что является поводом для беспокойства. Следовательно, при наличии миомы матки у родителей или близких родственниц необходимо проходить более тщательные и регулярные обследования.

В-третьих, важно учитывать влияние застоя крови в малом тазу. Он способствует росту миоматозных узлов из-за ухудшения кислородного снабжения тканей.

По словам врача, женщинам следует обращать внимание на следующие симптомы:

болезненные и обильные менструации;

ощущение давления или тяжести в нижней части живота;

необъяснимая усталость.

Чтобы минимизировать риски, необходимо вести здоровый образ жизни и добавить в ежедневную рутину физическую активность. Регулярные занятия спортом способствуют улучшению кровообращения в органах малого таза и нормализации гормонального фона, заверила доктор.

Это может замедлить прогрессирование миомы или полностью остановить ее рост (иногда это возможно). Важно понимать, что миома, к сожалению, не может рассосаться. Поэтому, как и все врачи, я приветствую активный образ жизни и занятия спортом в качестве профилактики, — добавила специалист.

Еще одно опасное заболевание, о котором не стоит забывать женщинам, — рак шейки матки. Это онкологическая патология, при которой происходит злокачественное перерождение эпителиальных клеток. По частоте встречаемости у женщин он занимает второе место после рака молочной железы. Подробнее о причинах возникновения этого заболевания, а также о том, как обнаружить патологию, «Вечерняя Москва» узнала у акушера-гинеколога высшей категории, доктора медицинских наук Сураё Назаровой.